Сейчас в распоряжении КП "Киевский метрополитен" 726 вагонов, которые в разные годы были изготовлены в Российской Федерации. Таблички, на которых написано страна-производитель должны быть на вагонах по правилам технической эксплуатации.
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Сколько вагонов сделаны в России
Как рассказали в метрополитене, 135 вагонов, которые когда-то привезли из России уже существенно переделали на Крюковском вагоностроительном заводе – "это фактически являются конструктивно новыми единицами транспорта".
Впрочем, почти 600 единиц таки считаются русскими.
Табличка производителя в вагоне метро / Фото издание "Сегодня"
Пассажиры против
Немало патриотически настроенных пассажиров, которые пользуются киевским метро, пытаются испортить или сорвать такие таблички. Кто-то, к примеру, написал нецензурное слово "пид*ры" и указал стрелочкой к слову "Россия". Надпись не получается смыть.
Наше предприятие рассмотрит вопрос об изменении мест размещения этих табличек,
– заявили в метрополитене.
Напоминаем, что городские власти столицы проводит процедуру закупки 50 вагонов метро за средства ЕБРР.