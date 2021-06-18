Сейчас в распоряжении КП "Киевский метрополитен" 726 вагонов, которые в разные годы были изготовлены в Российской Федерации. Таблички, на которых написано страна-производитель должны быть на вагонах по правилам технической эксплуатации.

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Сколько вагонов сделаны в России

Как рассказали в метрополитене, 135 вагонов, которые когда-то привезли из России уже существенно переделали на Крюковском вагоностроительном заводе – "это фактически являются конструктивно новыми единицами транспорта".

Впрочем, почти 600 единиц таки считаются русскими.



Табличка производителя в вагоне метро / Фото издание "Сегодня"

Пассажиры против

Немало патриотически настроенных пассажиров, которые пользуются киевским метро, пытаются испортить или сорвать такие таблички. Кто-то, к примеру, написал нецензурное слово "пид*ры" и указал стрелочкой к слову "Россия". Надпись не получается смыть.

Наше предприятие рассмотрит вопрос об изменении мест размещения этих табличек,

– заявили в метрополитене.

Напоминаем, что городские власти столицы проводит процедуру закупки 50 вагонов метро за средства ЕБРР.