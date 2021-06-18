В киевском метро тушили пожар шваброй: видео

Возгорание произошло, вероятно, в проводке. Чрезвычайное происшествие произошло в переходе на станции "Золотые ворота".

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Детали инцидента

Рабочий метро, увидев, что что-то горит, пошел за шваброй и невозмутимо победил огонь – тряпка, вероятно, была мокрая.

В то же время кто-то из пассажиров взял на себя ответственность и предупреждал людей об опасности.

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Напомним, что 17 июня эту станцию закрывали на вход и выход из-за сообщения о минировании. Впрочем, оказалось, что это очередной фейк.