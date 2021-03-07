В киевском метро возле вокзала на колею упал ребенок, – СМИ
В сети сообщили, что в Киеве в метро на колею упал ребенок / Wikimedia
В Киеве в воскресенье, 7 марта, в метро на "красной" ветке приостановили движение поездов. Причина – на станции "Вокзальной" ребенок упал на колею.
Такую информацию обнародовали в сети. Пока официального подтверждения или опровержения этому нет.
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Что пишут об инциденте
- На "красной" ветке, от "Академгородка" до "Вокзальной", стоят поезда.
- Станции "Вокзальная" и "Театральная" не работают.
- Рацией передали, что на "Вокзальной" ребенок упал на рельсы.
В заметке сообщество ссылается на своих подписчиков.
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Последние громкие случаи в киевском метро
- В конце февраля на станции "Майдан Независимости" мужчина упал с платформы на колею. К счастью, свидетели отреагировали вовремя и смогли его вытащить еще до прибытия поезда.
- Перед этим, 22 февраля, на станции "Харьковская" образовалась ужасная давка. Причиной инцидента стало закрытие одного из входов из-за замены турникетов. Поэтому в зале станции накопилось такое количество людей, которое вообще невозможно перевезти в нескольких поездах метрополитена.
- Вечером 11 февраля на станции метро "Университет" произошла жестокая драка между группой спортсменов и сотрудниками СБУ. В итоге один из силовиков попал в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, его доставили в реанимацию со сломанными черепом, носом и челюстью, гематомы и рваными ранами на лице.
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