Во время поисков мужчины, которого унесло на матрасе с ребенком, спасатели ГСЧС получили информацию о том, что в акваторию моря относит лодку с человеком. Они сразу отправились на спасение мужчины.

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Впоследствии на горячую линию поступило еще одно оповещение об инциденте на Киевском водохранилище. На этот раз в беде оказалась мать с дочкой.

Девочка с перепугу выпрыгнула из лодки

Спасатели приняли решение сначала искать женщину и девочку. В 4 километрах от берега они увидели лодку, в которой сидела лишь нетрезвая женщина.

Водолазам мать сообщила, что на серьезном расстоянии от берега девочка выпрыгнула из лодки и решила уплыть к берегу самостоятельно. В километре от этого места ее нашли.

По данным ГСЧС, школьница была испуганной и обессиленной. С серьезным переохлаждением, поскольку она пробыла в воде около 2 часов, пострадавшую передали родителям. Со взрослыми провели разъяснительную работу.

После этого спасения водолазы отправились на поиски второй лодки. Ее нашли в 10 километрах от берега.

Владелец лодки также находился в состоянии алкогольного опьянения и без спасательного жилета.

МЧС в очередной раз подчеркнули, что купаться навеселе – плохая идея. Кроме того, детей ни в коем случае нельзя отпускать плавать самостоятельно.

Смотрите видео спасения женщины с ребенком и мужчины в Киевском море: