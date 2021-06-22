В результате инцидента утонула 5-летняя девочка и ее 36-летний отец. Еще одного 10-летнего ребенка более суток ищут водолазы. Из всей семьи смогли спасти только мать детей.

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Очевидцы утверждают, что погодные условия на водоеме в момент трагедии были очень плохими. Высота волн достигала метра.

Что известно о гибели мужчины с дочерью в Киевском море

По словам свидетелей, 36-летний мужчина плавал на одном матрасе с 10-летней дочерью. На другом находились его жена и 5-летняя девочка.

Когда поднялся сильный ветер, семью начало уносить далеко от берега. Они звали на помощь, однако другие отдыхающие добраться до мужчины с ребенком не смогли.

К матрасу, на котором плавали мать с дочкой, добрался один из мужчин. Впрочем, на нем уже никого не было.

Впоследствии из воды достали тело 5-летнего ребенка. Медики "скорой" более часа пытались спасти девочку, но было уже поздно.

Мать детей каким-то чудом выжила.

Матрас, на котором плыли мужчина и его старшая дочь, увидели в 750 метрах от берега.

Водолазы нашли тело 36-летнего киевлянина.

Как отметили в ГСЧС Киевской области в комментарии 24 каналу, поиски девочки 2011 года рождения до сих пор продолжаются. О ее судьбе пока ничего не известно.