В Киевском море прекратили поиски тела мужчины, который утонул вместе с дочерьми

Водолазы и спасатели ГСЧС приняли решение о приостановлении поисков тела 36-летнего киевлянина. Мужчина утонул со своей 10-летней дочерью еще 20 июня.

Кроме того, во время купания на другом матрасе также утонула 5-летняя дочь киевлянина. Младшую девочку вытащили из воды в день потопления. Она умерла по дороге в больницу. Старшую девочку нашли в Киевском море за несколько суток с момента трагедии.

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Тело мужчины искали вплоть до 23 июня.

Признали погибшим

Активную фазу операции по поиску тела утонувшего киевлянина приостановили по решению районной чрезвычайной комиссии.

Теперь поиски будут продолжаться в пассивном режиме, пока кто-то из людей не найдет тело и не уведомит об этом ГСЧС.

Отца двоих детей фактически официально признали погибшим.

Что известно о гибели мужчины с двумя дочерьми в Киевском море