О ситуации, которая сложилась возле МВЦ днем 17 июня, написала в фейсбуке волонтер Леся Литвинова. По ее словам, люди, которые записались к электронной очереди, были вынуждены ждать вакцинации вместе с теми, кто просто приехал на Броварской проспект ради прививки.
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Активистка отметила, что немного возмущена из-за автоматического переноса прививки с выходных на будни. Само собой, необходимость срываться с рабочих мест никак не радовала и других жителей столицы.
Опоздание более часа
Некоторые киевляне отдыхали на газоне / Фото Kyiv LIVE
- По словам волонтера и председателя благотворительного фонда "Свои", который спасает сотни жизней больным COVID-19, для цивилизованного получения дозы китайского препарата Coronavac оказалось недостаточным просто приехать раньше времени записи.
- Уже на месте Литвинова увидела немалую толпу и узнала, что электронная очередь смешалась с теми, кто пришел прививаться через "живую".
- Где-то около полудня общую очередь все же разделили на две – тех, кто записывался через Helsi.me, и людей, которые просто приехали вакцинироваться.
Просили прийти чуть раньше – пришла. И сразу же уперлась в толпу, собравшуюся у плаката "записывайтесь на вакцинацию без очередей". Сейчас у них отставание от графика примерно на час. Люди возмущены,
– написала Леся Литвинова
По неизвестным причинам прививка людей по электронной очереди сместилась минимум на час. Тысячам киевлян пришлось пробыть в ожидании много часов.
Записи в электронную очередь не очень спасали людей от ожидания / Фото Леси Литвиновой
Впрочем, около 17:00 очереди на вакцинацию не было вообще. Киевляне могли получить прививку за считанные минуты.
Параллельные вселенные
Пока тысячи людей на жаре стояли в огромной очереди для получения вакцины, в помещениях МВЦ проходил очередной день выставки "Оружие и безопасность". И там встретить людей в масках было почти невозможно.
Люди без масок на выставке "Оружие и безопасность" в МВЦ Киева / Фото 24 канал
На многочисленные несоблюдения карантинных ограничений как со стороны посетителей, так и со стороны представителей предприятий в МВЦ не реагировали ни правоохранители, ни администраторы заведения.
Маски на главной оружейной выставке страны почти никто не носит / Фото 24 канал