Как сообщили в сообществе "Зоопатруль", собаку нашли брошенной на произвол судьбы местные жители. Они же известили об инциденте зоозащитников.
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Активисты вызвали на помощь собачке специалистов.
Все ищут хозяев
- По неподтвержденным данным, животное освободили из смертельной ловушки и отвезли в приют.
- Связывались ли зоозащитники с полицейскими, неизвестно. За оставление животного привязанным к дереву в лесном насаждении его владельцу может грозить тюрьма.
- Каким было состояние собаки во время ее освобождения, зоозащитники не сообщили.
Парк Партизанской Славы. Бросили привязанной тигровую девочку стаффа. Нужна помощь в установлении личности хозяев!
– отметили представители "Зоопатруля".