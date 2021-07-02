Как сообщили в сообществе "Зоопатруль", собаку нашли брошенной на произвол судьбы местные жители. Они же известили об инциденте зоозащитников.

Смотрите также Зоозащитники спасают аистов, которые отравились пестицидами с полей под Киевом: фото

Активисты вызвали на помощь собачке специалистов.

Все ищут хозяев

По неподтвержденным данным, животное освободили из смертельной ловушки и отвезли в приют.

Связывались ли зоозащитники с полицейскими, неизвестно. За оставление животного привязанным к дереву в лесном насаждении его владельцу может грозить тюрьма.

Каким было состояние собаки во время ее освобождения, зоозащитники не сообщили.

Парк Партизанской Славы. Бросили привязанной тигровую девочку стаффа. Нужна помощь в установлении личности хозяев!

– отметили представители "Зоопатруля".

Если правоохранители найдут хозяев собаки и квалифицируют событие как издевательство над животными, их могут наказать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Впрочем, произошедшее могут расценить как совершение административного правонарушения. Это влечет за собой штраф от 3400 до 5100 гривен.