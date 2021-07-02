Как сообщили в сообществе "Зоопатруль", собаку нашли брошенной на произвол судьбы местные жители. Они же известили об инциденте зоозащитников.

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Активисты вызвали на помощь собачке специалистов.

Все ищут хозяев

  • По неподтвержденным данным, животное освободили из смертельной ловушки и отвезли в приют.
  • Связывались ли зоозащитники с полицейскими, неизвестно. За оставление животного привязанным к дереву в лесном насаждении его владельцу может грозить тюрьма.
  • Каким было состояние собаки во время ее освобождения, зоозащитники не сообщили.

Парк Партизанской Славы. Бросили привязанной тигровую девочку стаффа. Нужна помощь в установлении личности хозяев!
– отметили представители "Зоопатруля".