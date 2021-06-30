О нападении написал в Фейсбуке сам антимайдановец. Этот факт также признали представители националистического движения в сообществе "Украинские правые" в телеграмме. Патриоты отметили, что избили "Топаза", который несколько раз игнорировал необходимость прийти в суд.
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В Дарницком райсуде начали заслушивать уголовное производство, где Кромской является обвиняемым в похищении человека.
Понадобилась помощь врачей
- По предварительным данным, "Топаза" несколько раз ударили по лицу и применили против него газовый баллончик.
- Преступнику, ранее осужденному за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, массовые беспорядки и незаконное завладение транспортным средством, вызвали скорую.
- Впрочем, существенных травм Кромской не получил.
"Топаз" после избиения / Фото Игната Кромского
Что известно о преступлениях, которые инкриминируют Кромскому
В 2020 году полицейские утверждали, что "Топаза" разыскивают за совершение разбоя, завладением транспортным средством и присвоение огнестрельного оружия, и похищение человека.
За эти преступления антимайдановца не осудили, однако теперь он проходит по делу лишь за поступок о лишении человека свободы. Если суд признает его виновным, "Топазу" грозит до 3 лет заключения.