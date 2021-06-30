В киевском суде избили антимайдановца "Топаза"

Пылкий сторонник Антимайдана и любитель "русского мира" Игнат Кромской, известный украинцам под прозвищем "Топаз", получил по лицу. Произошло это непосредственно в Дарницком районном суде Киева.

О нападении написал в Фейсбуке сам антимайдановец. Этот факт также признали представители националистического движения в сообществе "Украинские правые" в телеграмме. Патриоты отметили, что избили "Топаза", который несколько раз игнорировал необходимость прийти в суд.

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В Дарницком райсуде начали заслушивать уголовное производство, где Кромской является обвиняемым в похищении человека.

Понадобилась помощь врачей

По предварительным данным, "Топаза" несколько раз ударили по лицу и применили против него газовый баллончик.

Преступнику, ранее осужденному за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, массовые беспорядки и незаконное завладение транспортным средством, вызвали скорую.

Впрочем, существенных травм Кромской не получил.



"Топаз" после избиения / Фото Игната Кромского

Что известно о преступлениях, которые инкриминируют Кромскому

В 2020 году полицейские утверждали, что "Топаза" разыскивают за совершение разбоя, завладением транспортным средством и присвоение огнестрельного оружия, и похищение человека.

За эти преступления антимайдановца не осудили, однако теперь он проходит по делу лишь за поступок о лишении человека свободы. Если суд признает его виновным, "Топазу" грозит до 3 лет заключения.

В 2017 году Кромского приговорили к 8 годам за посягательство на территориальную целостность Украины, совершение массовых беспорядков и незаконном завладении транспортным средством. Впрочем, уже в 2018 он вышел на свободу по "закону Савченко".