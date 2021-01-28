В Киеве в одном из супермаркетов провели тест на загрязненность тележек, которыми пользуются покупатели. Оказалось, что она превышает норму в 6 раз.

Источник: телеканал "Киев"

Вообще, карантинные ограничения требуют проводить дезинфекцию поверхностей каждый час. В этом супермаркете уверяют, что тележки обрабатывают каждые два часа.

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Однако журналистка решила собственноручно убедиться в чистоте колясок и корзин, проверив их с помощью специального устройства.

Результат оказался неожиданностью как для журналистки, так и работников маркета. Устройство остановилось на отметке 178, хотя нормой является показатель не более 30.

Сотрудники магазина были удивлены таким результатом и заявили, что сразу проведут дезинфекцию поверхностей общего пользования.

В Киевском супермаркете обнаружили высокий уровень загрязнения тележек: смотрите видео