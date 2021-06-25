Видеозапись с грызуном, который поедает пиццу, опубликовали в соцсетях. Судя по всему, животное является довольно привыкшим к людям, поскольку оператора и других посетителей крысенок вообще не боялся.

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Живет ли грызун в помещении супермаркета, или он случайно забежал внутрь, неизвестно.

Киевляне ужасаются, но шутят

Свидетели инцидента утверждают, что видели крысу в "Форе" на Троещине.

Наличие в супермаркете грызуна, который может быть переносчиком немалого количества болезней, изрядно шокировало пользователей.

Большинство людей в комментариях к видео подчеркнули, что администрации супермаркета нужно срочно решить проблему наличия грызунов и их доступа к пище.

Впрочем, некоторые пользователи решили пошутить, отметив, что "работникам не надо разводить "живые уголки".

После своего ужина крысенок спокойно убежал. Поймали ли его впоследствии работники супермаркета, неизвестно.

Смотрите видео с крысой в киевском супермаркете: