Лакомился пиццей на глазах у всех: в киевском супермаркете увидели маленького крысенка – видео
25 июня 2021 , 11:54Читати новину українською
Источник:Киев без цензуры
Жители Киева шокированы видеозаписью, которую сделали посетители супермаркета "Фора" на Троещине. Крысенок беспрепятственно сидел на прилавке с хлебобулочными изделиями.
Видеозапись с грызуном, который поедает пиццу, опубликовали в соцсетях. Судя по всему, животное является довольно привыкшим к людям, поскольку оператора и других посетителей крысенок вообще не боялся.
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Живет ли грызун в помещении супермаркета, или он случайно забежал внутрь, неизвестно.
Киевляне ужасаются, но шутят
- Свидетели инцидента утверждают, что видели крысу в "Форе" на Троещине.
- Наличие в супермаркете грызуна, который может быть переносчиком немалого количества болезней, изрядно шокировало пользователей.
- Большинство людей в комментариях к видео подчеркнули, что администрации супермаркета нужно срочно решить проблему наличия грызунов и их доступа к пище.
- Впрочем, некоторые пользователи решили пошутить, отметив, что "работникам не надо разводить "живые уголки".
После своего ужина крысенок спокойно убежал. Поймали ли его впоследствии работники супермаркета, неизвестно.
Смотрите видео с крысой в киевском супермаркете: