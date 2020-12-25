Вечером 24 декабря в салоне троллейбуса №31, который ездит по маршруту от улицы Милославской до станции Зенит, произошел конфликт между двумя компаниями. Закончился он ножевым ранением одного из пассажиров.

Инцидент произошел в троллейбусе, который ехал в сторону Троещины. Трое мужчин без масок или с ними на подбородке по неизвестным причинам начали выяснять отношения с тремя другими пассажирами. Об этом сообщили в сообществе "Вартові.еспресо".

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Впоследствии словесная перепалка переросла уже в драку.

Всех задержали

Судя по видео конфликта, которое сняли очевидцы, применение силы было достаточно безжалостным с обеих сторон. Мужчины с обеих компаний от души колотили друг друга кулаками. Утолить их пытались другие пассажиры.

Закончился конфликт тем, что один из участников драки достал нож и ударил им оппонента.

Пострадавшему оказали помощь медики скорой.

На месте происшествия работали полицейские. Они задержали всех нарушителей порядка.

Смотрите видео драки с поножовщиной в троллейбусе Киева: