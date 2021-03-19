Руководство комплекса ВДНХ объявило о начале процесса создания спортивного кластера. Это предполагает концепция развития выставочного центра.

В связи с началом реализации Проекта генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин обратился к киевлянам с просьбой принять участие в опросе. Чиновник хочет, чтобы жители столицы высказали свое мнение относительно того, каким должен быть спортивный парк.

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Сейчас создание парка находится на стадии разработки детальной концепции с определением, какие именно спортивные площадки надо создать.

Путь начато

По словам Мушкина, на пространстве ВДНХ должны создать самый крутой в Украине спортивный парк.

Первый этап – разработка детальной концепции и проектной документации спортивной инфраструктуры: спортивные площадки, урбан-парк, обустройство беговых дорожек и тому подобное. Чтобы реализовать проект наилучшим образом, мы просим вас поделиться своими предпочтениями. Прошу помочь нам сделать ВДНХ идеальным местом для занятий спортом. Пройдите опрос по ссылке – это займет не более 5 минут,

– отметил руководитель выставочного центра.

Мушкин также утверждает, что разработкой концепции занимаются представители Минрегиона, Street Culture, Big City Lab, а также урбанист Тарас Йонаускис, который уже работал над созданием концепции ВДНХ в 2016-2017 годах.