На Киевском водохранилище нашли тело 10-летней девочки: ее отца до сих пор ищут

Трагическая история семьи, которая купалась на надувных матрасах в Киевском море, продолжается. Тело 10-летней девочки, которая плыла вместе с отцом, нашли 22 июня в 15 километрах от места, где она исчезла.

Как отметили в ГСЧС Киевской области в комментарии 24 каналу, тело ребенка нашли вблизи села Козаровичи на другом берегу Киевского водохранилища. Все это время спасатели и водолазы искали его в совершенно другом месте.

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36-летнего отца девочки до сих пор не нашли. Как оказалось, тело мужчины, которого вытащили из водоема, принадлежало совсем другому человеку.

Спаслась лишь женщина

Инцидент на воде произошел 21 июня. Мать с 5-летней дочкой плыла на одном надувном матрасе, а отец с 10-летней девочкой – на другом.

В какой-то момент семью начало относить от берега. Женщине удалось выжить. Ее младшую дочь также вытащили из воды. Она умерла по дороге в больницу.

Поиски тех, кто пропал без вести, продолжаются несколько суток. Спасатели строили поисковую операцию в том направлении, где в последний раз видели матрас без людей. Впрочем, как оказалось, по меньшей мере 10-летнюю девочку течение относило в другом направлении.

Сейчас спасатели и водолазы перебазировались на другую сторону водохранилища и перенесли поисковую операцию в другое место.

Судьба мужчины остается неизвестной.

Количество смертельных случаев в водоемах Украины стремительно растет каждый день. С началом жары и открытием купального сезона спасатели каждый день фиксируют гибель людей и занимаются поисками тех, кто утонул.