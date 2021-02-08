Известный всем посетителям 46-летний самец гориллы, который живет в киевском зоопарке, заболел. Ветеринары утверждают, что у животного по имени Тони произошла кишечная непроходимость.

Врачи утверждают, что у Тони произошла присущая для горилл в возрасте проблема. Сейчас животное почти ничего не ест и не гуляет по вольеру.

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Работники столичного зоопарка проводят консультации как с украинскими коллегами, так и с иностранными.

Скорее всего, горилле придется делать операцию с применением общей анестезии.

Первый случай в Украине

По словам ветеринара Виталия Кобылинского, отечественные врачи впервые столкнулись с таким диагнозом у гориллы.

Сейчас Тони ест только треть от своего рациона. В ближайшие дни ему поменяют диету. Если его аппетит не вернется к нормальному, придется оперировать,

– отметил врач.

Любимец всех посетителей

Судьбой Тони, которому по звериным меркам исполнилось уже очень много лет, занимаются не только сотрудники зоопарка, но и жители столицы. Все посетители KyivZoo, которые хотя бы раз видели гориллу, запомнили его как крайне умное животное. Тони умеет узнавать людей, возмущаться, если кто-то из смотрителей не подошел к нему, объяснять, что он хочет, а также охотно заигрывать с посетителями.

Одинокая горилла

В Киев Тони привезли в 25-летнем возрасте по европейской программе сохранения редких видов животных. Он должен был стать парой для гориллы Дори, но потомство у животных не появилось. В 2004 году подруга Тони умерла. С тех пор Тони остается одиночкой и единственной гориллой в Украине.