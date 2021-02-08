В Киевском зоопарке заболела единственная горилла, ее готовят к операции
Известный всем посетителям 46-летний самец гориллы, который живет в киевском зоопарке, заболел. Ветеринары утверждают, что у животного по имени Тони произошла кишечная непроходимость.
Источник:телеканал "Киев"
Врачи утверждают, что у Тони произошла присущая для горилл в возрасте проблема. Сейчас животное почти ничего не ест и не гуляет по вольеру.
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Работники столичного зоопарка проводят консультации как с украинскими коллегами, так и с иностранными.
Скорее всего, горилле придется делать операцию с применением общей анестезии.
Первый случай в Украине
По словам ветеринара Виталия Кобылинского, отечественные врачи впервые столкнулись с таким диагнозом у гориллы.
Сейчас Тони ест только треть от своего рациона. В ближайшие дни ему поменяют диету. Если его аппетит не вернется к нормальному, придется оперировать,
– отметил врач.
Любимец всех посетителей
Судьбой Тони, которому по звериным меркам исполнилось уже очень много лет, занимаются не только сотрудники зоопарка, но и жители столицы. Все посетители KyivZoo, которые хотя бы раз видели гориллу, запомнили его как крайне умное животное. Тони умеет узнавать людей, возмущаться, если кто-то из смотрителей не подошел к нему, объяснять, что он хочет, а также охотно заигрывать с посетителями.
Одинокая горилла
В Киев Тони привезли в 25-летнем возрасте по европейской программе сохранения редких видов животных. Он должен был стать парой для гориллы Дори, но потомство у животных не появилось. В 2004 году подруга Тони умерла. С тех пор Тони остается одиночкой и единственной гориллой в Украине.
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