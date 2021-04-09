Утром 10 апреля в Киеве начнутся капитальные ремонтные работы на Кольцевой дороге. Коммунальщики будут работать от Одесской площади до улицы Ватутина. Из-за этого движение частично ограничат до 30 июня.

Представители коммунального предприятия Киевавтодор предупредили столичных водителей о неудобствах, которые ожидают их в ближайшие месяцы. Из-за капитального ремонта участка Окружной дороги движение ограничат в Голосеевском районе столицы.

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Начнут работу подрядчики уже в 6:00 10 апреля. Полноценное движение на участке должны открыть 30 июня.

Как киевляне смогут выехать на кольцевую дорогу во время ремонта

По словам дорожников, сначала подрядчики займутся участком от Одесской площади до улицы Дмитрия Луценко в направлении Жулян.

В целом же, согласно плану, во время капитального ремонта обновят покрытие проезжей части от Одесской площади до улицы Ватутина.

На время работ жители столицы смогут заезжать на кольцевую дорогу с проспета Глушкова по схеме: проспект Глушкова – площадь Одесская – улица Лятошинского – улица Луценко – Кольцевая дорога.



Схема заезда на Кольцевую дорогу на время ремонта / Иллюстрация Киевавтодора

Во время запланированного на этот год капремонта Кольцевой дороги по всем участкам, которые ранее не принадлежали столице, обустроят новые коллекторы и построят новую систему ливнестоков. Дорожное покрытие заменять полностью.