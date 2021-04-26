В Киевской области 26 апреля выпал снег. Впрочем, такая погода не везде, в некоторых местах солнечно и по-настоящему тепло.

Похоже, зима вернулась в Мироновку и Богуслав. Фотографиями и видео делятся пользователи в соцсетях.

О погоде Прогноз погоды на 26 апреля: дожди не хотят уходить из Украины, кое-где солнце

Зима вернулась

Утром осадки не прекращаются. Земля и деревья покрылись немалым слоем снега.

На Киевщину вернулась зима: смотрите видео

Житель Богуслава Алексей Репик опубликовал фото заснеженного города. Он написал, что выложил эту фотографию "чтобы фейсбук напоминал об этом климатическом сбое". В комментариях его земляки начали присылать разные фотографии.

Снег в апреле на Киевщине: смотрите фото

Область одна – погода разная

В то же время в Вышгороде солнечная погода и никакой зимы не намечается.

Погода в Вышгороде 26.04.2021 / Фото 24 канала

Погода в Киеве

По данным синоптиков, в Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью обещают небольшой дождь. Скорость западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура составит около 8-10 градусов тепла.