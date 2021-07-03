Град и шквалы: на Киевщину надвигается сильная гроза

Спасатели предупредили жителей Киева и области об ухудшении погодных условий. Угроза будет сохраняться до конца суток 3 июля.

Ухудшение погоды в Киеве

Синоптики 3 июля прогнозируют град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Днем будет гроза.

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Из-за такой погоды спасатели объявили I уровень опасности, желтый. Температура воздуха до конца суток опустится до +22 градусов.

Погода в Украине

Неблагоприятную погоду 3 июля обещают во всех областях Украины. Несмотря на это на востоке, юге на севере будет жарко. На Луганщине температура воздуха поднимется до +32 градусов.

Холоднее всего будет на западе, в частности в Черновцах. Там столбики термометров будут колебаться на уровне +21... +23 градусов.



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала

Коротко о непогоде

В обед 1 июля Владимир-Волынский накрыла непогода. Буря повалила деревья и сорвала крыши домов.

30 июня сильный ливень наделал беды во Львове. Он парализовал движение транспорта и превратил улицы в реки.

В тот же день непогода пронеслась и Буковиной. Сильный ветер уничтожил дорожное покрытие и ограждения. Из домов даже выбило стекла, а деревья вырвало с корнем.

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