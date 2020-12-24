Киевский городской совет на заседании 24 декабря приняла бюджет города на 2021 год. Больше всего денег пойдет на образование – почти 25 миллиардов гривен. Это почти половина прогнозируемых расходов бюджета.

Общая сумма расходов составляет 57,8 миллиарда гривен. Доходы же планируются в размере 60,5 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Больше всего прибыли получит столица от налога на доходы физических лиц – 27,6 миллиарда гривен. Это 46% всей доходной части главного финансового документа Киева. Местные налоги составят 13,8 миллиарда гривен, что составляет 23%. Трансферты – 7,5 миллиарда гривен – 12%.

Расходы бюджета Киева на 2021 год:

Образование – 24,7 миллиарда гривен (это на 3,7 миллиарда больше чем в прошлом году).

гривен (это на 3,7 миллиарда больше чем в прошлом году). Здравоохранение – 5,7 миллиарда гривен (а здесь урезали финансирование – в 2020 году потратили 8 миллиардов).

гривен (а здесь урезали финансирование – в 2020 году потратили 8 миллиардов). На транспорт и дорожное хозяйство предусмотрено 8,7 миллиарда гривен.

гривен. На социальную защиту в 2021 году предусмотрено 5 миллиардов гривен.

Виталий Кличко обещает увеличить зарплату педагогам, работникам бюджетной сферы города, коммунальщикам и надбавки медикам.

Развитие столицы на следующие три года

Также Киевсовет принял Программу экономического и социального развития Киева на 2021 – 2023 годы.

В следующем году депутаты, согласно документу, планируют потратить 9 миллиардов гривен.

В чем разница между программой развития и бюджетом?

Программа развития столицы предусматривает проекты капитального строительства и реконструкции коммунального имущества. Это лишь часть бюджета.

Больше всего денег потратят на транспортную отрасль – 4,6 миллиарда.

Речь идет о капитальном ремонте дорожной сети, строительстве и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры.

На ЖКХ уйдет почти 2,4 миллиарда. Деньги пойдут на модернизацию жилищного и лифтового хозяйства, реконструкцию канализационных коллекторов и инженерных сетей, строительство и капитальный ремонт парков и скверов.

Отдельные статьи – приобретение жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также строительство жилых домов для участников войны на Донбассе и переселенцев.

На образовательную отрасль предусмотрено 1 миллиард гривен. Речь идет о реконструкции и капремонте учебных заведений. В том числе – строительстве детского сада на улице Бахматской, 35, в Святошинском районе столицы.

На здравоохранение – 285,5 миллионов гривен. Средства предусмотрены на строительство и реконструкцию медицинских учреждений Киева. В том числе на проектирование строительства больницы на территории жилого массива "Троещина".

Капитальные расходы на социальную защиту и социальное обеспечение на 2021 год составляют 227,2 миллиона гривен.

Расходы на культуру и искусство – 292,2 миллиона. Речь идет о капремонте коммунальных кинотеатров, реконструкции киевского зоопарка и реконструкции учреждений культуры.

На физическую культуру и спорт – почти 70 миллионов гривен.

Охрану окружающей среды – 30,2 миллиона.