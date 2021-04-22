Киевсовет обратился к президенту, парламенту и Кабмину относительно принятия закона о коллаборационизме. Депутаты считают, что в условиях российской агрессии необходимо привлекать к ответственности лиц, содействующих ей.

В обращении депутатов говорится, что ряд граждан Украины и юридических лиц способствует стране-агрессору. В то же время эти лица продолжают занимать высокие должности в государстве или претендовать на них.

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Что инициируют депутаты

Коллаборационизм как явление подрывает национальную безопасность Украины и представляет непосредственную угрозу государственному суверенитету, считают столичные депутаты.

Как отметили в Киевском городском совете, урегулирование этого вопроса будет способствовать укреплению территориальной целостности, конституционного строя и других национальных интересов Украины.

Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины привела к многочисленным человеческим жертвам, оккупации территорий, а также значительной экономической потери для нашей страны. Сейчас лица, причастные к коллаборационизму, продолжают занимать или претендовать на высокие должности в государстве, влиять на формирование государственной политики, что недопустимо в условиях продолжения вооруженной агрессии и ведения боевых действий,

– подчеркнули в Киевском городском совете.

За такое решение проголосовал 81 депутат.