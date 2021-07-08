За необходимость демонтажа знака, который установили в Киеве в 2001 году, проголосовали 76 депутатов из 95 присутствующих. Нешуточный скандал вызвала позиция представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Решение о демонтаже должны были принимать только 22 июля, однако депутат от "Голоса" Алина Михайлова предложила внести проект демонтажа на голосование в повестку дня.

ОПЗЖ – против

Голосовали против рассмотрения решения представители пророссийской партии, которую возглавляет Виктор Медведчук. Почти в полном составе поддержали позицию снос знака депутаты от "Европейской Солидарности", "УДАРа", "Голоса" и "Батькивщины".



Результаты голосования Киевсовета за рассмотрение проекта решения о демонтаже памятника в честь дружбы Киева с Москвой / Фото Леонида Емца

Во время рассмотрения проекта решения за основу, в Киевсовете высказались за демонтаж 76 парламентариев. Еще 19 – не голосовали.



Результаты голосования за демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы / Скриншот трансляции заседания Киевсовета

Согласно решению политиков, после демонтажа знак отправят в Музей тоталитарного режима.

Смотрите видео голосования за демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы (с 1 часа 47 минуты):

Решение о демонтаже памятника политики должны были принять еще в 2014 году. Тогда активисты Теремков впервые обратили внимание депутатов на недопустимость сохранения знака из-за агрессивных действий России. Впрочем, депутаты не принимали такого решения вплоть до июля 2021.