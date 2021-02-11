Депутаты Киевского городского совета выделили из местного бюджета средства на закупку вакцины от коронавируса. Когда столица начнет закупки и массовую прививку, пока неизвестно.

По словам Виталия Кличко, Киевсовет стал первым в Украине, который выделил средства на вакцинацию. Средства возьмут из программы "Здоровье киевлян", которую расчитывали на 2020 – 2022 годы.

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Мэр столицы утверждает, что сначала прививки будут делать наиболее уязвимой категории населения.

Прямые закупки

За выделение 140 миллионов на вакцинацию 11 февраля проголосовали 89 депутатов Киевсовета.

Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города. В ближайшее время рассчитываем подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки в целом полумиллиона уязвимых категорий киевлян,

– отметил городской глава.

Покупать вакцины будут без посредников, а напрямую у производителей. Какие именно вакцины собираются приобрести в Киевсовете, пока неизвестно. Но ранее Кличко утверждал, что хочет купить для горожан продукцию Pfizer или Moderna.