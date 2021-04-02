В Киевсовете решили, что будут проводить заседания онлайн
Виталий Кличко подписал распоряжение о том, что депутаты Киевсовета, во время карантина, могут собираться на онлайн-заседания. Такие виртуальные сессии будут проводить только по неотложным делам.
Источник:Киевсовет
В Киевсовете будут использовать сервис Microsoft Teams, который позволит депутатам работать в режиме видеоконференции. В то же время будет вестись и трансляция заседаний на официальном веб-сайте горсовета.
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Впрочем, дистанционные пленарные заседания могут проводить только по неотложным вопросам.
По каким вопросам будут собираться онлайн
- об изменениях в бюджет города
- вопросы о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В пресс-службе Киевсовета подчеркнули, что на онлайн-заседание не будут выноситься вопросы, требующие тайного голосования.
Как будут голосовать
В порядке проведения дистанционных заседаний, которые утвердил Кличко, отмечается, что голосовать депутаты будут так – председательствующий называет фамилии всех депутатов, присутствующих на онлайн-заседании, и каждый будет лично отвечать – за, против или воздержался.
Комиссии тоже заседают онлайн
Постоянные комиссии Киевсовета также работают в режиме видеоконференций, в частности, 26 марта на заседание "собрались" депутаты комиссии по вопросам здравоохранения, чтобы решить неотложные проблемы.
Также ранее сообщалось, что до 10 апреля будет закрыт доступ граждан к зданию КГГА.
Напомним, что в столице ввели жесткий карантин из-за увеличения заболеваний коронавирусом. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.
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