В Киевсовете хотят позволить снести исторический дом в центре столицы, – экс-депутат

Компания "Грааль", которую связывают с братьями Табачниками, может получить разрешение на разрушение уникального дома конца 19-го века в центре Киева. За соответствующее решение 19 мая проголосовали должностные лица земельной комиссии Киевсовета.

О намерениях разрешить снести особняк на улице Грушевского, 4Б написала в фейсбуке бывшая депутат Киевского совета Елена Терещенко. По ее словам, уникальная работа известных архитекторов имеет статус памятника местного значения.

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Здание является последним среди сохранившихся в усадьбе киевских предпринимателей Бонадуреров, которые были подданными Швейцарии.

Доводили до аварийного состояния с 2009 года

Так выглядит дом Бонадуреров после пожара / Фото Елены Терещенко

По словам экс-депутата, дом имеет уникальный внутренний дворик и является своеобразным связующим звеном между улицами Грушевского и Крещатик и горой, на который стоит бывший Институт благородных девиц.

Историческое здание является примером многоэтапной дореволюционной застройки Киева. Однако ее через суд вынесли из государственного реестра для сноса и строительства на ее месте многоэтажки.

ООО "Грааль", которое по документам не имеет права собственности на памятник, с 2009 года не проводило в заброшенном здании никаких реставрационных работ. Кроме того, там произошло несколько пожаров, которые ухудшили аварийное состояние усадьбы.

Активисты хотят отстоять историческое здание / Фото Елены Терещенко

Именно из-за того, что нет никаких документов о владении домом компанией, которую связывают с бывшим деятелем времен Януковича Дмитрием Табачником, Терещенко возмутилась решением земельной комиссии.

ООО "Грааль" не имеет права собственности на здание / Фото Елены Терещенко

Депутаты земельной комиссии Киевсовета решили в лучших традициях Януковичей сделать подарок Табачнику в виде уникальной достопримечательности в самом сердце Киева!!! Теперь на ее месте должен вырасти самый высокий в Киеве небоскреб! Виталий Кличко, это нормально?!

– отметила экс-депутат.

Также Терещенко обратилась к мэру с просьбой сделать все, чтобы проект решения о сносе здания не оказался в повестке дня пленарного заседания Киевсовета.