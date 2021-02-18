В Киевсовете появилось новое межфракционное объединение: его конфигурация выглядит странно
В Киевсовете создали новое межфракционное объединение "Успешный Киев". В него вошли представители "Слуги народа", "УДАР", "Батькивщины" и "ОПЗЖ".
Источник:"Вечірній Київ"
Его цель в целом можно охарактеризовать так: за все хорошее и против всего плохого.
Читайте также В Киевской подземке начали устанавливать дефибрилляторы на платформах
Мы объединились ради того, чтобы воплотить нашу цель – создать город для комфортной жизни людей. Успешный Киев – это прогнозируемый и удобный общественный транспорт, доступная и инклюзивная городская среда. Успешный Киев имеет условия для инвестиций и развития предпринимательства,
– сообщил Владислав Трубицын, депутат от "Слуги народа".
Он и возглавил это межфракционное объединение. Кроме того, Трубицын является главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.
В объединение пока вошли 23 депутата – все они имеют общее и четкое видение развития столицы, говорится в заявлении.
Процесс вступления других депутатов, разделяющих идеи и цели нового межфракционного объединения, продолжается.
Ранее на первом заседании Киевсовета нового созыва мэр Виталий Кличко призвал создать большую коалицию, в которую он приглашал представителей всех фракций.
Кстати, из самой маленькой фракции Киевсовета исключили депутата Константина Богатова из-за того, что он избил ведущего шоу "Телебачення Торонто".
Поделиться новостью