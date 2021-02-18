В Киевсовете создали новое межфракционное объединение "Успешный Киев". В него вошли представители "Слуги народа", "УДАР", "Батькивщины" и "ОПЗЖ".

Его цель в целом можно охарактеризовать так: за все хорошее и против всего плохого.

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Мы объединились ради того, чтобы воплотить нашу цель – создать город для комфортной жизни людей. Успешный Киев – это прогнозируемый и удобный общественный транспорт, доступная и инклюзивная городская среда. Успешный Киев имеет условия для инвестиций и развития предпринимательства,

– сообщил Владислав Трубицын, депутат от "Слуги народа".

Он и возглавил это межфракционное объединение. Кроме того, Трубицын является главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

В объединение пока вошли 23 депутата – все они имеют общее и четкое видение развития столицы, говорится в заявлении.

Процесс вступления других депутатов, разделяющих идеи и цели нового межфракционного объединения, продолжается.

Ранее на первом заседании Киевсовета нового созыва мэр Виталий Кличко призвал создать большую коалицию, в которую он приглашал представителей всех фракций.

По результатам выборов в 2020 году в Киевсовет прошли 7 партий – "Европейская солидарность" (32 депутата), "УДАР" (29 депутатов), "Єдність" (14), "Батькивщина" (12), ОПЗЖ (12), "Слуга народа" (12) и Голос (9).

Кстати, из самой маленькой фракции Киевсовета исключили депутата Константина Богатова из-за того, что он избил ведущего шоу "Телебачення Торонто".