Депутаты Киевсовета предлагают создать еще одну пешеходную зону в центре столицы – между Бессарабским рынком и ТРЦ "Арена-Сити". Есть два варианта – ввести такой режим ежедневно или только на выходных.

Сейчас идет дискуссия. Есть и противники инициативы.

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Каждый киевлянин знает, что дорога между Бессарабским рынком и ТРЦ "Арена-Сити" это де-факто нечто среднее между парковкой, пешеходным переходом и полноценным автомобильным путем.

Для пешеходов — это своеобразный квест, как проскакать на противоположную сторону между трех полос, две из которых занимают припаркованные автомобили,

— подчеркивает автор предложения, депутат Григорий Маленко.

Сторонники введения пешеходной зоны приводят следующие аргументы:

Бессарабская площадь — это исторический рынок, место уникальных заведений питания и развлечений, однако ее потенциал сдерживается насыщенным дорожным движением. Создание пешеходной зоны поможет экономическому потенциалу в этом районе.

Бессарабская площадь ежегодно занимает первое место по загрязнению воздуха в Киеве, эта проблема вызвана значительным трафиком вокруг рынка.

Безопасность и комфорт для киевлян. Ведь на этом отрезке дороги регулярно создаются аварийные ситуации.

Противники инициативы отмечают, что воплощение такой идеи в жизнь, может создать новые проблемы для автомобилистов. Ведь после перекрытия Бессарабского проезда надо будет искать альтернативу для проезда.