Транспортные компании-перевозчики хотят увеличить стоимость проезда в маршрутках Киева уже в первом квартале 2021 года. При этом в Киевсовете говорят, что в муниципальном транспорте подорожания по крайней мере в первые три месяца года не будет.

О том, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева останется без изменений, рассказал заместитель городского председателя и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, передает 24 канал со ссылкой на эфир одного из телеканалов.

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По словам чиновника, в бюджете на 2021 год депутаты заложили компенсации для "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена", поэтому ценник проезда в муниципальном транспорте в ближайшее время никак не будет меняться.

Когда повысят цены проезд в маршрутках Киева

Как утверждает Бондаренко, экономические предпосылки для повышения стоимости проезда существуют. Поэтому изменения тарифов – это лишь вопрос времени.

Что же касается частных компаний-перевозчиков, то они сообщили чиновникам о рассматривании повышения проезда во время первого квартала 2021 года.

Это решение окончательно еще не принято. Вместе с тем звучат разные цифры – от 10 до 12 грн. Объясняется со стороны перевозчиков это достаточно просто – есть реальное уменьшение пассажиропотока на маршрутах. Другая история – в январе увеличивается минимальная заработная плата, это будет сказываться и на стоимости проезда. Однако в январе мы точно такого повышения еще не ожидаем,

– отметил заместитель Кличко.