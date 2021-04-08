Депутаты Киевского городского совета решили помочь представителям малого и среднего бизнеса на время усиленного карантина в столице. Решением, которое приняли политики, в Киеве расширили льготы и приняли предоставления кредитов под 0,01%.

Как отметил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Александр Харченко, во время заседания 99 депутатов Киевсовета поддержали проект внесения изменений в документ о комплексной поддержке субъектов хозяйствования Киева. Представители местной власти отметили, что хотят снять финансовую нагрузку с малого и среднего бизнеса.

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Также заместитель Кличко пообещал и в дальнейшем помогать предпринимателям выжить во время карантина, однако напомнил им о суровой необходимости соблюдать противоэпидемические требования.

Какие льготы будут действовать в Киеве во время локдауна

Согласно решению Киевсовета, на время действия карантина все владельцы площадок для питания возле ресторанов должны платить только 1 гривну долевого участия.

Владельцы объектов сезонной и передвижной мелкорозничной торговой сети получили от столицы 50% скидку на оплату долевого участия от суммы, что указана в договоре.

На размещение наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте также установили льготную цену, вдвое меньшую, чем обычно.

Кроме того, льготами могут пользоваться и владельцы автомобилей, для которых на период ограничений отменили плату за парковку на площадках "Киевпасстранс".

Дополнительная кредитная поддержка

Кроме дополнения льготной поддержки, Киевсовет также поручил КГГА расширить список частных предприятий, которые могут получать поддержку от столицы для обслуживания кредитных заимствований. Да, на время действия карантина город увеличил выплаты с 50 до 99% от суммы процентов по кредитным договорам бизнеса. Фактически предприниматели смогут получить займы под 0,01% годовых.