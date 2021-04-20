Огромные цифры в платежке за отопление владельца квартиры на улице Григоренко, 26-А коммунальщики объясняют регулярно. Мужчина не установил индивидуальный счетчик и 4 года не платит за коммуналку.

Представители коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" прокомментировали очередную "измену", которая распространяется в сети. Представителям КП в очередной раз пришлось объяснять цифры в платежке владельца квартиры площадью 98,3 квадратных метра на Позняках.

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Только за отопительный сезон 2020 – 2021 долги мужчины увеличились на 70 тысяч гривен.

За реструктуризацией не обращался

Коммунальщики утверждают, что владелец квартиры за последние 4 года платил за коммуналку только в 2019 году, и то частично.

Если не учитывать этот отопительный сезон, киевлянин накопил почти 80 тысяч гривен долгов. Сейчас эта сумма увеличилась почти вдвое.

При этом владелец недвижимости фактически ничего не делает для того, чтобы разобраться с долгами. Он не устанавливает квартирный счетчик и не обращается к коммунальщикам для реструктуризации долга.

Насчитывают теплопотери всего дома

В "Киевтеплоэнерго" подчеркнули, что в доме на Григоренко, 26-А 94% квартир оснащены индивидуальными счетчиками тепла. Владельцы этих квартир платят по их показаниям и за отопление МОП.

Другим людям начисляют разницу между показаниями домового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных. Затем эта сумма распределяется на отапливаемую площадь помещения.

Владелец квартиры, который является своеобразным рекордсменом в столице, за декабрь получил платежку с 20 тысячами гривен за отопление. За январь – с более 17 тысячами, а за февраль – около 30 тысяч.

Общая сумма долга киевлянина достигает 150 тысяч гривен. Именно эту сумму ему указали в последней платежке.

Начисления за отопление осуществлены корректно, согласно действующей методике и в рамках действующего законодательства. Оснований для перерасчета нет. Если клиент не начнет погашение долга, теплоснабжающая компания будет вынуждена обратиться в суд, поскольку обращений относительно реструктуризации долга от этого должника не поступало, – подчеркнули коммунальщики.