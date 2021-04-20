В Киевтеплоэнерго объяснили аномальную платежку за тепло в 150 тысяч
Огромные цифры в платежке за отопление владельца квартиры на улице Григоренко, 26-А коммунальщики объясняют регулярно. Мужчина не установил индивидуальный счетчик и 4 года не платит за коммуналку.
Источник:Киевтеплоэнерго
Представители коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" прокомментировали очередную "измену", которая распространяется в сети. Представителям КП в очередной раз пришлось объяснять цифры в платежке владельца квартиры площадью 98,3 квадратных метра на Позняках.
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Только за отопительный сезон 2020 – 2021 долги мужчины увеличились на 70 тысяч гривен.
За реструктуризацией не обращался
- Коммунальщики утверждают, что владелец квартиры за последние 4 года платил за коммуналку только в 2019 году, и то частично.
- Если не учитывать этот отопительный сезон, киевлянин накопил почти 80 тысяч гривен долгов. Сейчас эта сумма увеличилась почти вдвое.
- При этом владелец недвижимости фактически ничего не делает для того, чтобы разобраться с долгами. Он не устанавливает квартирный счетчик и не обращается к коммунальщикам для реструктуризации долга.
Насчитывают теплопотери всего дома
В "Киевтеплоэнерго" подчеркнули, что в доме на Григоренко, 26-А 94% квартир оснащены индивидуальными счетчиками тепла. Владельцы этих квартир платят по их показаниям и за отопление МОП.
Другим людям начисляют разницу между показаниями домового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных. Затем эта сумма распределяется на отапливаемую площадь помещения.
Владелец квартиры, который является своеобразным рекордсменом в столице, за декабрь получил платежку с 20 тысячами гривен за отопление. За январь – с более 17 тысячами, а за февраль – около 30 тысяч.
Общая сумма долга киевлянина достигает 150 тысяч гривен. Именно эту сумму ему указали в последней платежке.
Начисления за отопление осуществлены корректно, согласно действующей методике и в рамках действующего законодательства. Оснований для перерасчета нет. Если клиент не начнет погашение долга, теплоснабжающая компания будет вынуждена обратиться в суд, поскольку обращений относительно реструктуризации долга от этого должника не поступало, – подчеркнули коммунальщики.
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