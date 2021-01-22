После того, как некоторые жители столицы получили платежки за отопление c огромными суммами в десятки тысяч гривен, в соцсетях начался настоящий скандал. 22 января коммунальщики объяснили, почему так произошло.

Аномально высокие начисления – следствие либо халатности владельцев квартир, либо отсутствия индивидуальных счетчиков отопления. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевтеплоэнерго".

Смотрите также На субсидии в 2021 выделили меньше денег: кто и как может получить

Судя по всему, тем, кому насчитали крупные суммы, придется их уплатить.

Только жители новостроек

Как утверждают коммунальщики, при средневзвешенной стоимости отопления в 32,74 гривны за квадратный метр платежки с десятками тысяч гривен получили только те киевляне, которые живут в новых домах. "Повезло" тем, у кого нет индивидуальных приборов учета.

Методика, по которой платят за услугу жители квартир без счетчиков в домах, где такие приборы есть, отличается от обычной.

Людям начисляют разницу между показаниями общедомового прибора, затрат на отопление МЗК и суммарных показаний всех индивидуальных счетчиков пропорционально отапливаемой площади квартиры. Например, в доме № 31 на улице Ахматовой уровень оснащения индивидуальными счетчиками составляет почти 90%. Поэтому разница между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных начисляется квартирам без счетчиков,

– объяснили в "Киевтеплоэнерго".

Именно поэтому в одной из квартир площадью 98,6 "квадрата" люди получили платежку с начислением 12 тысяч гривен. Так же произошло в квартире на улице Драгоманова, 31-Б, где насчитали 11 тысяч.

Игнорирование показателей счетчиков

Вторая причина, по которой киевляне могут увидеть немалые суммы, – постоянная не подача показаний потребленного тепла. Так, первые два месяца игнорирования счетчика жильцы получают платежки со средним потреблением за несколько месяцев, а потом им начисляют уже по полной. Тогда им приходится платить фактически за несколько месяцев получения услуг.