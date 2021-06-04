Это в очередной раз случилось 4 июня. Последний раз правоохранители здесь были с обыском 21 мая.

К теме Налоговики пришли с обысками к "Киевтеплоэнерго"

Почему они пришли на этот раз

  • Работники Печерской окружной прокуратуры хотели получить определенные документы.
  • В частности, их интересовало подтверждение взаимоотношений с отдельными контрагентами.
  • То есть должностными лицами подрядных и субподрядных организаций.
  • Однако расследование не касается деятельности "Киевтеплоэнерго".
  • Коммунальное предприятие предоставило правоохранителям все необходимое.
  • Речь о документах с налоговой историей, учетом, а также хозяйственной деятельностью.