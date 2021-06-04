Это в очередной раз случилось 4 июня. Последний раз правоохранители здесь были с обыском 21 мая.

К теме Налоговики пришли с обысками к "Киевтеплоэнерго"

Почему они пришли на этот раз

Работники Печерской окружной прокуратуры хотели получить определенные документы.

В частности, их интересовало подтверждение взаимоотношений с отдельными контрагентами.

То есть должностными лицами подрядных и субподрядных организаций.

Однако расследование не касается деятельности "Киевтеплоэнерго".

Коммунальное предприятие предоставило правоохранителям все необходимое.

Речь о документах с налоговой историей, учетом, а также хозяйственной деятельностью.

Обратите внимание! В середине мая 2021 года правоохранители начали проводить многочисленные обыски в коммунальных предприятиях столицы. Они обыскивали "Киевзеленстрой", "Спецжитлофонд", "Киевавтодор", "Киевгорсвет" и многие другие предприятия. Подробнее об этом – по ссылке.