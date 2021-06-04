В "Киевтеплоэнерго" вновь наведалась прокуратура: что хотели получить

4 июня 2021 , 18:09
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КГГА

Работники прокуратуры вместе с налоговиками пришли к коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". На этот раз это случилось не из-за подозрения в коррупции чиновников.

Это в очередной раз случилось 4 июня. Последний раз правоохранители здесь были с обыском 21 мая.

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Почему они пришли на этот раз

  • Работники Печерской окружной прокуратуры хотели получить определенные документы.
  • В частности, их интересовало подтверждение взаимоотношений с отдельными контрагентами.
  • То есть должностными лицами подрядных и субподрядных организаций.
  • Однако расследование не касается деятельности "Киевтеплоэнерго".
  • Коммунальное предприятие предоставило правоохранителям все необходимое.
  • Речь о документах с налоговой историей, учетом, а также хозяйственной деятельностью.
Обратите внимание! В середине мая 2021 года правоохранители начали проводить многочисленные обыски в коммунальных предприятиях столицы. Они обыскивали "Киевзеленстрой", "Спецжитлофонд", "Киевавтодор", "Киевгорсвет" и многие другие предприятия. Подробнее об этом – по ссылке.
Автор: Олександр Марчак