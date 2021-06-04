В "Киевтеплоэнерго" вновь наведалась прокуратура: что хотели получить

Работники прокуратуры вместе с налоговиками пришли к коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". На этот раз это случилось не из-за подозрения в коррупции чиновников.
Это в очередной раз случилось 4 июня. Последний раз правоохранители здесь были с обыском 21 мая.
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Почему они пришли на этот раз
- Работники Печерской окружной прокуратуры хотели получить определенные документы.
- В частности, их интересовало подтверждение взаимоотношений с отдельными контрагентами.
- То есть должностными лицами подрядных и субподрядных организаций.
- Однако расследование не касается деятельности "Киевтеплоэнерго".
- Коммунальное предприятие предоставило правоохранителям все необходимое.
- Речь о документах с налоговой историей, учетом, а также хозяйственной деятельностью.