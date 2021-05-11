Обыскивать здание начали вечером 11 мая на основании соответствующего решения суда. Следователи подозревают коррупционный сговор, который позволил нескольким предприятиям не платить налоги.
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Уголовное производство открыли на из-за уклонения от уплаты налогов во время проведения реконструкции столичных парков. Общая стоимость ремонтов и строек, о которых говорится – более 30 миллионов гривен.
В расследовании фигурируют три предприятия:
- "Евротехнологии Групп";
- "Будмонтажсервис 1";
- "Промбудмеханизация".
Эти подрядчики в 2019 и 2020 годах проводили реконструкцию в нескольких столичных парках. По мнению следователей, их представители фирм вступили в сговор с чиновниками "Киевзеленстрой".
Они, вероятно, отмечали в финансовой документации фиктивные реквизиты. Именно это позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Какие парки они ремонтировали:
- "Наталка",
- "Совки",
- "Радуга",
- "Куреневский" и другие.
Какое наказание за такое нарушение
Расследование ведут по статье об уклонении от уплаты налогов. Если вину подозреваемых докажут им грозит штраф от 255 до 340 тысяч гривен. Также у них конфискуют имущество и запретят занимать определенные должности в течение 3 лет.
Место расположение "Киевзеленстроя"/ Карта Google