В метро утворились черги, люди в масках. Втім, не всі дотримується дистанції.
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Ситуація у метро
Нагадаємо, що до 30 квітня громадський транспорт у Києві працював з обмеженнями – право проїзду мали ті, кому видали спеціальні перепустки.
З 1 травня столицю вивели з червоної зони карантину й місцева влада дозволила користуватися метро та іншими видами громадського транспорту усім мешканцям та гостям Києва.
Водночас місто перевели до помаранчевої зони.
Черга до турнікетів на станції метро "Позняки" 5 травня 2021 року / Фото: сайту "Сегодня"
У вагонах всі у масках / Фото 24 каналу
У столиці діють обмеження жовтої зони
- у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;
- у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;
- масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;
- можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;
- заклади харчування можуть працювати лише до півночі;
- заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу