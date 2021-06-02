Об этом сообщили 1 июня. Само загрязнение воды произошло в Броварском районе 30 мая.

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Мертвая рыба в реке на Киевщине / Фото Киевского рыбоохранного патруля

Больше об этом случае

Загрязнение обнаружили между селами Лехновка и Недра Киевской области. О нем сообщили местные жители на горячую линию Киевского рыбоохранного патруля.



Из-за загрязнения реки начала гибнуть рыба / Фото Киевского рыбоохранного патруля

На место сразу отправили работников областного Госрыбагентства. По прибытию они увидели коричневую воду, а также около 300 мертвых рыбин плотвы.

Из воды взяли пробы воды, чтобы установить причину гибели рыбы. Однако результата анализа пока нет.

Что грозит за такое загрязнение

В ведомстве отметили, что существует статья Уголовного кодекса о нарушении правил охраны водных объектов. В частности, ее часть о провоцировании заболевания или смерти людей или массовой гибели животных. Вероятно, именно так и квалифицируют этот случай. Поэтому, если виновного в загрязнении найдут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.



Коричневая вода в реке на Киевщине / Фото Киевского рыбоохранного патруля

Обратите внимание! 11 мая река Лыбидь в Киеве стала ярко-желтой. Впоследствии провели анализ воды, который показал, что там высокое содержание ионов аммония, аммиака и фенолов.