Віталій Кличко видав розпорядження про те, що депутати Київради, під час карантину, можуть збиратися на онлайн-засідання. Такі віртуальні сесії проводитимуть лише через невідкладні справи.

В Київраді використовуватимуть сервіс Microsoft Teams, який дозволить депутатам працювати в режимі відеоконференції. Водночас буде вестись й трансляція засідань на офіційному вебсайті міськради.

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Втім, дистанційні пленарні засідання можуть проводити лише з невідкладних питань.

З яких питань збиратимуться онлайн

щодо змін до бюджету міста;

питання щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

В пресслужбі Київради підкреслили, що на онлайн-засідання не будуть виноситись питання, що потребують таємного голосування.

Як будуть голосувати

В порядку проведення дистанційних засдіань, які затвердив Кличко, зазначається, що голосувати депутати будуть так – головуючий називає прізвища усіх депутатів, які присутні на онлайн-засіданні й кожен буде особисто відповідати – за, проти чи утримався.

Комісії теж засідають онлайн

Постійні комісії Київради також працюють у режимі відеоконференцій, зокрема, 26 березня на засідання "зібрались" депутати комісії з питань охорони здоров’я, аби розв'язати невідкладні проблеми.

Також раніше повідомлялось, що до 10 квітня буде закритий доступ громадян до будівлі КМДА.

Нагадаємо, що у столиці запровадили жорсткий карантин через збільшення захворювань на коронавірус. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.