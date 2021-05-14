В день исчезновения школьник посылал в общем чате с одноклассниками фотографии боевых патронов к оружию. Он писал, что собирается их взорвать.

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Пошел в музыкальную школу и не вернулся

Впрочем, неизвестно, удалось ли ему это сделать.

Его начала искать мать – подросток должен был идти в музыкальную школу, но на занятиях так и не появился. Правоохранители проверили камеры наблюдения и нашли парня повешенным на дереве. В его вещах были 4 патрона к автомату.

Не исключают убийство

В пресс-службе полиции отметили, что парень совершил самоубийство. Впрочем, правоохранители не исключают убийство – дело открыли по этой статье. Сейчас идет следствие – проверяют все факты.

В Украине резко выросло количество детских самоубийств

В Украине с начала 2021 года правоохранители фиксируют резкий рост количества попыток детских самоубийств. Если в течение прошлого года было 123 таких случая, то с начала текущего года – уже 101.