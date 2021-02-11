У Київській області СБУ арештувала бойовиків "Ісламської Держави" – ІДІЛ. Вони переховувались в Україні та вербували "однодумців".

Лідером осередку в Україні є бойовик, що перебуває у розшуку в одній з країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії. У 2019 році він за підробленими документами прибув в нашу країну й підібрав групу бойовиків – усі учасники осередку є іноземцями.

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Оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії.

За версією слідства, частина з них є бойовиками "ІД". За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мали "відсидітись" в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників.

На Київщині СБУ викрила осередок ІДІЛ: дивіться фото

Правоохоронці провели 9 обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено:

вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу,

гранату Ф-1,

8 гранатометних пострілів,

іноземну валюту,

банківські картки,

чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.

У затриманих виявлено:

символіку міжнародної терористичної організації "ІД",

релігійно-екстремістську літературу автора, причетного до вербування бойовиків.

До матеріалів кримінального провадження слідством також долучено задокументоване листування учасників осередку із бойовиками "ІД" за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях.

На Київщині СБУ викрила осередок ІДІЛ: дивіться відео