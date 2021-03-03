У Київській області Держекоінспекція 3 березня виявила браконьєрів, які наловили 150 щигликів та хотіли їх продати. Втім, птахів випустили на волю, а зловмисників притягують до відповідальності.

Щиглики охороняються Бернською конвенцією.

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Екологи отримали інформацію про те, що браконьєри наловили птахів й наступного дня вирушили у місце, де їх тримали.

Сьогодні вранці оперативна група ДЕІ затримала браконьєрів. У порушників було вилучено коробки, в яких було близько півтори сотні птахів,

– пише голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

Також він повідомив, що всі факти будуть передані в суд, а птахів випустять у природне середовище.

Це, до речі, вже не перший факт браконьєрства. У січні 2019 року у Борисполі митники затримали вантаж із 1600 живими птахами. Їх незаконно намагалися вивезти до Йорданії. Тоді щигликів випустили на волю. Про це йшлося на сайті "Громадського".

Чому ловлять щигликів

Деякі люди тримають їх у клітках вдома заради забави. На сайті оголошень такі красунчики коштують по 150 гривень. Автор "лоту" запевняє, що ці птахи розведені у розпліднику.

У природі щиглики дуже корисні для людей та природи – вони винищують шкідників, особливо, тлю, а також насіння бур’янів.