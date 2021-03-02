Киевлянина, который умер якобы после возвращения домой, зарезала теща: фото
Полицейские столицы утверждают о скором раскрытии убийства 33-летнего киевлянина. Подозреваемую в совершении преступления уже задержали.
Источник:Полиция Киева
Убийство 33-летнего мужчины, у которого остались двое детей, оказалось не следствием нападения на него неизвестных, а обычным бытовым конфликтом.
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К такому выводу пришли следователи через несколько дней после инцидента.
Что известно об убийстве киевлянина на Отрадном
- Как выяснили следователи, в квартире на улице Любомира Гузара между мужчиной и его 49-летней тещей возник конфликт, во время которого женщина ударила его ножом в живот.
- После этого родственница начала спасать жизнь раненому, но он истек кровью.
- Женщина умершего вызвала скорую, а врачи сообщили об убийстве полицейским.
Следователи опросили 29-летнюю жену погибшего и его тещу, и заметили расхождения в показаниях. Сначала обе женщины утверждали, что мужчина зашел в квартиру, после чего упал и умер. При этом он не успел ничего сказать.
Впоследствии теща призналась в том, что ударила пострадавшего ножом в живот. Орудие убийства передали на экспертизу, а женщине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.
Если суд признает женщину виновной, ей грозит до 15 лет заключения.
Смотрите видео с места убийства киевлянина:
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