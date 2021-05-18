Якщо 16 травня у Києві діагноз COVID-19 поставили лише 102 жителям, вже наступного дня у столиці виявили 425 випадків захворювання. Про це свідчить статистика на сайті РНБО.

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Від хвороби за добу померли 9 пацієнтів.

У Києві хворіють понад 64 тисячі жителів

Згідно зі офіційними даними, 17 травня медики зафіксували 683 людини, яким вдалося подолати коронавірусну хворобу. Таким чином кількість людей з активною формою захворювання у столиці зменшилася. Наразі у Києві COVID-19 інфіковані 64 379 осіб.

У лікарнях Києва ситуація залишається відносно стабільною. Людям з важкою формою майже не відмовляють у стаціонарному лікуванні.

Скільки позитивних тестів було зроблено за добу у лабораторіях Києва, невідомо. У Центрі громадського здоров'я інформацію про це не виклали.

З початку пандемії у Києві: захворіли 202 417 осіб;

4959 пацієнтів померли;

133 079 жителів одужали.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу