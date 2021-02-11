Чергова комунальна аварія в Києві призвела до утворення "чорної діри". Інцидент стався 11 лютого на Петропавлівській вулиці у Подільському районі столиці.

Через прорив каналізаційної труби між будинками 11 та 15 на вулиці Петропавлівській утворилася величезна яма довжиною понад 5 метрів.

Дивіться також Просто підставили відро: у Київраді зі стелі почала капати вода – фото

Асфальт провалився від бровки до бровки проїзної частини, через що рух транспортних засобів унеможливлений.

Колектору 60 років

Як зазначили у пресслужбі КМДА, яма утворилася через прорив каналізаційного колектора, який проклали на глибині 2,5 метри.

Десь за пів години після утворення провалу на місце прибули працівники "Київводоканалу", які досить швидко локалізували аварію.

Водопостачання та водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватись не буде. Наразі проводяться роботи зі встановлення перекачки стоків. Залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання – 2,5 метри,

– зазначили чиновники.

Дивіться відео з місця комунальної аварії на Петропавлівській вулиці у Києві: