Приватні перевізники збільшать вартість поїздки маршрутками у Києві вже з 27 березня. Проїзд коштуватиме 10 гривень.

За словами керівника Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігоря Мойсеєнко, цінники зростуть не на всіх маршрутах, а лише на 30–40%. До цього призвела низка економічних та соціальних чинників.

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Як стверджує представник приватних компаній, що надають послуги з перевезення пасажирів, рішення про підвищення вартості проїзду є вмотивованим та давно планованим.

Підвищують вартість через штрафи

Мойсеєнко каже, що основним чинником для підняття цін є вартість пального, яке коштує все дорожче.

Також маршрутники незадоволеними зменшенням кількості пасажирів через локдаун та карантинні обмеження.

Ми планували підвищувати ціни давно, але трималися до кінця. Коли пішла остання хвиля карантинних обмежень, а ще нас штрафують на 17 тисяч гривень. Ми просто змушені. Тобто, у нас один варіант – зупинятися повністю або намагатися рятувати ситуацію,

– пояснив керівник асоціації перевізників.

Зверніть увагу! У маршрутних таксі у Києві, за ствердженням місцевих мешканців, найчастіше порушують карантинні норми. Майже весь час існування епідеміологічних обмежень водіїв та перевезників ніхто не контролював, однак відсьогодні за порушення карантину почали накладати штрафи.