У Києві дозволили перевозити у громадському транспорті більше пасажирів
Наземний громадський транспорт у Києві, попри посилені карантинні обмеження, зможе перевозити більше людей. Місцева влада офіційно дозволила перебувати там стоячим пасажирам, але з певними умовами.
Источник:фейсбук "Київпастрансу"
Згідно з новими правилами проїзду, мовиться про 50% від загальної місткості, а не від сидячих місць, як було раніше.
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Відповідне рішення 25 березня ухвалила постійна комісія КМДА щодо питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної пасажиромісткості,
– наголосили у "Київпастрансі".
Й підкреслили, що карантинні обмеження у транспорті залишаються, хоч і стають менш суворими. Пасажирів закликали дотримуватися встановлених правил.
Ситуація з COVID-19 у Києві: основне
- Станом на 25 березня у столиці підтвердили 156 603 випадки коронавірусу.
- Від ускладнень померли 3 198 людей. Одужали 103 722 пацієнти.
- Міська влада посилила карантнні обмеження у місті ще з 20 березня.
- 23 березня Київ перейшов у червону карантинну зону.
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