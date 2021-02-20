У Києві на бульварі Дружби народів загорівся легковик. У результаті почалися ускладнення руху. Також тимчасового перестали працювати тролейбуси.

Відомо, що загорівся автомобіль Mazda. Іницдент трапився біля заправної станції Socar надвечір 20 лютого. Докладніше Спершу було ускладнено рух від мосту Патона у напрямку Печерського мосту. За деякий час – у бік станції метро Деміївська. Причина – обрив тролейбусної електромережі. Чи сталося це внаслідок загорання авто – не відомо. За останніми даними, рух громадського транспорту відновили. Автомобіль, в якому сталося займання, очікує на евакуацію. Чи хтось постраждав із людей – у Патрульній поліції Києва не повідомляють.