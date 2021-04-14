Пограбування серед білого дня сталося 14 квітня близько 13:00. У Подільському районі Києва на вулиці Глибочицькій 3 невідомих досить професійно витягли сумку з грошима з автівки BMW.

Судячи з розповіді потерпілого, до нападу зловмисники ретельно готувались. Для скоєння злочину зловмисники спровокували на дорозі аварійну ситуацію, через яку водій "німця" відволікся та зупинився. Скільки грошей витягли з автівки чоловіка, невідомо.

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Сам власник BMW стверджує, що не знає, яку суму забрали нападники. Він нібито перевозив чужі гроші.

Що відомо про пограбування чоловіка у Києві

Водій елітного легковика їхав Глибочицькою вулицею в напрямку Нижнього Валу.

Позаду від нього автівка зловмисників підрізала КамАЗ, через що водій вантажівки натиснув на звуковий сигнал.

Коли власник BMW відреагував шум та зупинився, нападники підбігли до його машини.

Один з нападників порізав колесо BMW, аби потерпілий не міг їх переслідувати. Ще один нападник розбив скло водія свердлом та вдарив чоловіка по обличчю. Інший зловмисник розбив заднє скло машини та витягнув сумку з грошима.

Після цього нападники повернулися до своєї автівки та поїхали.

Розгублений постраждалий викликав на місце події поліцейських, які наразі намагаються з'ясувати всі обставини злочину. За фактом нападу слідчі відкриють відповідне кримінальне провадження. Як саме кваліфікували події правоохоронці, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця пограбування водія BMW у Києві: