У Києві горіла новобудова на Троєщині: відео
Пожежа на Троєщині у Києві / Скриншот з відео
У Деснянському районі Києва 28 березня спалахнула пожежа. Очевидці опублікували відео, на якому видно, як у небо здіймається густий чорний дим.
Источник:24 канал
Як повідомили у ДСНС у коментарі 24 каналу, займання сталося в одній з новобудов на Троєщині. Наразі там ще ніхто не проживає.
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Тому, на щастя, постраждалих немає. Загорілося облицювання на площі 40 квадратних метрів. Пожежу вже вдалося повністю ліквідувати.
На Троєщині горіла багатоповерхівка: дивіться відео
Масштабні пожежі у Києві
- Напередодні, 24 березня, у центрі Києва спалахнула пожежа у ресторані "Бездельник". Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.
- У той же ж день загорілася будівля супермаркету в Шевченківському районі. Вигоріло понад 100 квадратних метрів, зокрема –торговельні точки, прибудовані до приміщення.
- Ще одна пожежа сталася 23 березня у будинку на Лісовому масиві. Загорівся балкон. На момент виникнення пожежі господарі були вдома, вони не постраждали.
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