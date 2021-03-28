У Деснянському районі Києва 28 березня спалахнула пожежа. Очевидці опублікували відео, на якому видно, як у небо здіймається густий чорний дим.

Як повідомили у ДСНС у коментарі 24 каналу, займання сталося в одній з новобудов на Троєщині. Наразі там ще ніхто не проживає.

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Тому, на щастя, постраждалих немає. Загорілося облицювання на площі 40 квадратних метрів. Пожежу вже вдалося повністю ліквідувати.

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