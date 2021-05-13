В міській раді заявили, що Кабмін та парламент повинні вирішити питання компенсації місцевим бюджетам проїзду пільговиків. У такому разі підіймати ціни у Києві не будуть.

До теми Ціна в метро Києва може зрости до 21 гривні, а в маршрутках – до 25 гривень

Доводиться платити за пільговиків

Йдеться про мільйони гривень, які виплачують з київського бюджету за пільговий проїзд громадян.

У міськраді зазначили, що з 2016 року видатки на компенсаційні виплати за проїзд пільговиків покладено на місцеві бюджети.

Віталій Кличко назвав суми, які були компенсовані:

2019 рік – 747,7 мільйона гривень.

2020 році – 489 мільйонів гривень.

На 2021 рік заплановані витрати в сумі 803,3 мільйона гривень.

Ці гроші, за переконанням мера, можна було б направити на інші важливі соціальні сфери, зокрема надати дотацію метрополітену.

Підвищення цін на проїзд

Нагадаємо, що в комунальних підприємствах "Київський метрополітен" та "Київпастранс" підрахували обґрунтовану ціну проїзду у громадському транспорті. Вона складає – 21 гривня у метро, 25 гривень у трамваї, тролейбусі та автобусі. А в міській електричці – 78 гривень.

Представники підприємств звернулись до Кличка з вимогою підняти ціни, мовляв, наразі проїзд є вкрай збитковим. Якщо цього не зробити, на думку комунальників, доведеться скорочувати платню персоналу та звільняти людей з роботи.

У зверненні також зазначили, що замість підвищення вартості проїзду, вони можуть погодитись на фінансову підтримку метрополітену у розмірі щонайменше 1,5 мільярдів гривень.